2 чоловіків допилися до смерті
10:12, 05 березня 2012Крым
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Міліція Криму проводить розслідування
Двоє чоловіків загинули, отруївшись алкоголем у Криму, повідомила в понеділок прес-служба кримського управління МНС.
Нещасний випадок стався в селищі Молодіжне Сімферопольського району. Інформація про інцидент надійшла до рятувальників від співробітників міліції увечері 4 березня.
Загиблим чоловікам було 65 та 46 років.
МВС проводить розслідування події.
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