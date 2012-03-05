2 чоловіків допилися до смерті

10:12, 05 березня 2012
Крым
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Міліція Криму проводить розслідування

Двоє чоловіків загинули, отруївшись алкоголем у Криму, повідомила в понеділок прес-служба кримського управління МНС.

Нещасний випадок стався в селищі Молодіжне Сімферопольського району. Інформація про інцидент надійшла до рятувальників від співробітників міліції увечері 4 березня.

Загиблим чоловікам було 65 та 46 років.

МВС проводить розслідування події.

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