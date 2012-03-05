2 чоловіків допилися до смерті

Міліція Криму проводить розслідування

Двоє чоловіків загинули, отруївшись алкоголем у Криму, повідомила в понеділок прес-служба кримського управління МНС. Нещасний випадок стався в селищі Молодіжне Сімферопольського району. Інформація про інцидент надійшла до рятувальників від співробітників міліції увечері 4 березня. Загиблим чоловікам було 65 та 46 років. МВС проводить розслідування події.

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