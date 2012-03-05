"Швидкі" Євпаторії оснастили GPS

В Євпаторії автомобілі «швидкої допомоги» обладнали GPS-навігаторами - систему встановили на 14 машинах, повідомила прес-служба мерії.

«GPS-навігація дозволяє відслідковувати маршрут і швидкість кожного автомобіля, дізнатись його місцезнаходження. Завдяки цьому медики швидше дістануться до місця виклику. Співробітник станції завжди знаходиться на зв`язку з водієм і повідомляє йому про точне місцезнаходження квартири чи будинку. Це особливо важливо для тих районів, де немає табличок з назвою вулиць», - йдеться в прес-релізі.

На дистанційній мапі, окрім житлових будинків, позначені й інші міські об`єкти, це дозволяє, наприклад, легше знайти потерпілого на вулиці.

Програма підказує водієві також найбільш короткий варіант маршруту.

Установка системи обійшлася в 30 тисяч гривень. Окрім цього, щомісяця за кожну машину знімається абонентська плата - 70 гривень.