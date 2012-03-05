Таксі травмувало п'яного в Керчі
10:39, 05 березня 2012Крым
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ДТП о четвертій ночі
Мешканець Керчі, який знаходився в стані алкогольного сп`яніння, отримав травми, потрапивши під колеса таксі в ніч на понеділок, повідомила прес-служба кримського управління ДАІ.
26-річний чоловік раптово вибіг на дорогу. "Я нічого не встиг зробити, все відбулося несподівано. Під`їжджаючи до переходу, я нікого біля нього не бачив", - каже водій автомобіля "Деу Ланос".
Таксист загальмував, але наїзду уникнути не вдалося. В результаті пішохід отримав закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.
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