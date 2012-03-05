В Севастополі - новий шеф антимонопольного комітету

За фахом є економістом-міжнародником

Антимонопольний комітет призначив Віталія Абасова керівником Севастопольського міського відділення, звільнивши з посади Дмитра Шамрея, повідомляє прес-служба відомства. Раніше Абасов обіймав посаду заступника начальника Управління з питань оскаржень рішень у сфері державних закупівель, до цього - директора департаменту державних закупівель та державного замовлення Міністерства економіки України. Абасов закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, за фахом - економіст-міжнародник. Шамрей очолював антимонопольників Севастополя з осені 2010 року.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter