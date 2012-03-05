В Севастополі - новий шеф антимонопольного комітету
11:00, 05 березня 2012Крым
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За фахом є економістом-міжнародником
Антимонопольний комітет призначив Віталія Абасова керівником Севастопольського міського відділення, звільнивши з посади Дмитра Шамрея, повідомляє прес-служба відомства.
Раніше Абасов обіймав посаду заступника начальника Управління з питань оскаржень рішень у сфері державних закупівель, до цього - директора департаменту державних закупівель та державного замовлення Міністерства економіки України.
Абасов закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, за фахом - економіст-міжнародник.
Шамрей очолював антимонопольників Севастополя з осені 2010 року.
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