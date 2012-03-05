Погода на 6 березня - до 19° морозу

Невеликий сніг, на дорогах ожеледиця, вітер переважно північно-західний 5-10 м/с очікуються у вівторок в Україні, повідомив Укргідрометцентр.

Температура вночі 7-12°, вдень 1-6° морозу; у Карпатах вночі 14-19°.

Вдень 8-13° морозу; на Закарпатті, півдні Одещини та у Криму вночі 5-10° морозу (на Південному узбережжі Криму 0-2° морозу), вдень від 2° морозу до 3° тепла.

У Київській області у вівторок очікується невеликий сніг (вночі місцями). На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 1-6° морозу. У Києві температура вночі 7-9°, вдень 2-4° морозу.