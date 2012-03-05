Сімферополь чистять 360 комунальників

360 співробітників комунальних підприємств Сімферополя розчищають місто від снігу, рапортує прес-служба сімферопольської мерії.

На основні міські магістралі висипане 133 тонни піщано-соляної суміші, розлито 18 тонн рідких хлоридів. В очищенні міста від снігу задіяні також 7 одиниць спеціальної техніки.

Крім того, здійснювалася розчищення і посипання на 146 центральних і внутрішньо квартальних вулицях міста. Для прибирання території, загальна площа якої склала майже 190 000 квадратних метрів, витрачено майже 5 тонн піщано-соляної суміші.