Двох "перевертнів" пов'язали в Криму
13:14, 05 березня 2012Крым
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Порушено кримінальну справу
Прокуратура порушила кримінальну справу проти двох співробітників міліції за підозрою в застосуванні катувань до затриманого, повідомила прес-служба наглядового відомства Криму.
Співробітники Київського райвідділу міліції Сімферополя затримані.
"Працівники міліції опинилися під слідством за застосування незаконних методів дізнання. Правоохоронців викрито у знущаннях з людини з метою отримання інформації про її нібито причетність до злочину", - йдеться в прес-релізі.
Справу порушено за ч.2 ст.365, ч. 2 ст.146 та ч. 1 ст.127 Кримінального кодексу - за фактом перевищення повноважень, позбавлення волі людини, застосування катувань.
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