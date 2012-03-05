Двох "перевертнів" пов'язали в Криму

Прокуратура порушила кримінальну справу проти двох співробітників міліції за підозрою в застосуванні катувань до затриманого, повідомила прес-служба наглядового відомства Криму.

Співробітники Київського райвідділу міліції Сімферополя затримані.

"Працівники міліції опинилися під слідством за застосування незаконних методів дізнання. Правоохоронців викрито у знущаннях з людини з метою отримання інформації про її нібито причетність до злочину", - йдеться в прес-релізі.

Справу порушено за ч.2 ст.365, ч. 2 ст.146 та ч. 1 ст.127 Кримінального кодексу - за фактом перевищення повноважень, позбавлення волі людини, застосування катувань.