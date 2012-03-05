Троє дітей отруїлися газом
13:28, 05 березня 2012Крым
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Постраждалі в лікарні Севастополя
Троє дітей 12-ти, 7-ми та 3 років отруїлися чадним газом вночі на понеділок в Севастополі, постраждалі доставлені в лікарню, повідомляє територіальне управління Держгірпромнагляду.
Нещасний випадок стався в багатоквартирному будинку.
Держгірпромнагляд створив комісію з технічного розслідування інциденту.
«В квартирі, де проживають діти, використовувалися плита і колонка, при наявності двох витяжок з примусовим спонуканням, які встановлені в приміщеннях ванної та кухні», - повідомив прес-центр відомства.
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