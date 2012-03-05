Крим введе соцкартки з літа

Рада міністрів Криму має намір наприкінці травня - початку червня ввести соціальні карти для представників пільгових категорій, по яких люди зможуть купувати продукти із знижкою 5-7%, повідомила міністр соціальної політики Олена СЕМИЧАСТНА в понеділок на круглому столі в Сімферополі.

«Значущість соціальної карти велика як ніколи, тому що в країні йдуть реформи, під час яких важливо максимально підтримати тих, хто потребує захисту: ветеранів, багатодітні сім`ї, інвалідів», - сказала вона.

Виготовлення картки обійдеться в межах однієї гривні. Тендер проведуть наприкінці квітня. «До літа ми почнемо видачу картки», - відзначила СЕМИЧАСТНА

Картки будуть з номером, також на них вкажуть телефони «гарячої лінії». «Безгоспної роздачі не буде», - підкреслила чиновник.

Для того, щоб пільговики знали, де можна використовувати соцкарту, на торгівельних об`єктах, що приєдналися до проекту, наклеять стікери з логотипом «Учасник програми "Соціальна карта кримчанина"».

Проект допрацьовується.