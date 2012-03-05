Могильов наказав розібратися з "присосками"

Співробітники земельних комітетів, які ігнорують звернення жителів Криму, що бажають оформити земучасток, будуть покарані - аж до звільнення з посади, заявив голова Ради міністрів Криму Анатолій МОГИЛЬОВ в понеділок в Сімферополі.

«Земельна сфера після проблем ЖКГ хвилює людей більш всього. Чиновники повинні розуміти: земля не їх власність, а власність держави і людей, тому віддавайте їм цю власність», - сказав кримський прем`єр на засіданні колегії Республіканського комітету із земельних ресурсів.

МОГИЛЬОВ заявив, що в Криму треба боротися з фактами, коли люди роками звертаються в різні інстанції і не можуть одержати паперу для оформлення землі.

«Той, хто не буде цього розуміти, працювати не буде... Завдання одне - забезпечити бажання людей одержати той чи інший земельний документ. Не повинно бути "присосків", які "присмокталися" до всіх структур і заробляють гроші», - сказав глава Радміну.

Фото прес-служби кримського уряду