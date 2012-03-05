У земресурсах полетять три "голови"

Керівників відділів земельних ресурсів Червоногвардійського, Сакського і Чорноморського районів Криму хочуть звільнити з посади за незадовільну роботу.

Представлення на звільнення учасники колегії Республіканського комітету із земресурсів вирішили подати до Державного агентства земельних ресурсів України та Ради міністрів Криму.

«Сьогодні подано документи на звільнення трьох керівників комітетів в районах - саме за нереагування на заяви людей про видачу актів на землю», - сказав голова Радміну Анатолій МОГИЛЬОВ журналістам після засідання колегії в понеділок.

Фото прес-служби кримського уряду