Закон про туризм набуває чинності після зміни

В Україні 7 березня набувають чинності зміни до закону “Про туризм” щодо надання туристичних послуг. Документ, який Верховна Рада прийняла 9 лютого, опубліковано в газеті “Голос України”.

Законом передбачено, що будь-яка інформація, надана туроператором (турагентом), повинна містити достовірні відомості про умови договору на туристичне обслуговування.

Інформація про умови надання туристичних послуг, яку туроператор (турагент) поширює до укладення договору на туристичне обслуговування, має доноситися в доступній, наочній формі, бути розбірливою, зрозумілою і містити відомості: про місце надання туристичних послуг, програму туристичного обслуговування; характеристику транспортних засобів, які здійснюють перевезення, зокрема, їх вигляд і категорію; характеристику готелів та інших об`єктів, призначених для надання послуг з тимчасового розміщення, зокрема місце їх розташування, категорію, відомості про підтвердження відповідності послуг готелю встановленим вимогам, терміни і порядок оплати готельного обслуговування; види і способи забезпечення харчування під час туристичної подорожі; мінімальна кількість туристів у групі, а також інформування туриста про те, що туристична подорож не відбудеться у зв`язку з недобором групи, не пізніше ніж за три дні до початку туристичної подорожі; ціну туристичних послуг.

Відповідно до закону, туроператор (турагент) зобов`язаний дотримуватися умов надання комплексу туристичних послуг, про які був поінформований споживач до укладення договору на туристичне обслуговування, крім випадків, коли про зміну таких умов поінформований споживач до укладення договору або якщо зміни внесені на підставі угоди, укладеної між сторонами договору.

До укладення договору на туристичне обслуговування споживачеві туристичного продукту надається інформація:

про основні вимоги до оформлення в’їздних/виїзних документів (паспорт, дозвіл (віза) на в`їзд/виїзд до країни тимчасового перебування), зокрема термін їх оформлення; медичні попередження щодо здійснення туристичної подорожі, зокрема, протипоказання у зв`язку з певними захворюваннями, особливостями фізичного стану (фізичні недоліки) і віком туристів, а також умови безпеки туристів в країні (місці) тимчасового перебування; про туроператора (турагента), його місцезнаходження, його поштові реквізити, контактний телефон, наявність ліцензії на здійснення туристичної діяльності, сертифікатів відповідності й інші відомості відповідно до законодавства про захист прав споживачів;

про керівника групи і засоби зв`язку з ним у разі здійснення туристичної подорожі за кордон чи перебування за кордоном неповнолітньої і/або малолітньої особи з метою встановлення законними представниками неповнолітнього чи малолітньої особи прямого зв`язку з нею;

час і місце проміжних зупинок і транспортних сполучень і категорія місця, яке споживач займатиме в певному виді транспортного засобу, а також інформація про види і тематику екскурсійного обслуговування, порядок здійснення зустрічей і проводів, супроводи туристів;

стан навколишнього природного середовища, санітарного і епідеміологічного благополуччя;

назва, адреса і контактний телефон представництв туроператора або організації (організацій), уповноваженої туроператором на прийняття скарг і претензій туристів, а також адреси і телефони дипломатичних установ України в країні (місці) тимчасового перебування або місцевих служб, до яких можна звернутися в разі виникнення труднощів під час туристичної подорожі; порядок забезпечення туроператором обов`язкового і/або добровільного страхування туристів, розмір, порядок і умови виплати страхового відшкодування, а також можливість та умови добровільного страхування витрат, пов`язаних з розірванням договору на туристичне обслуговування за ініціативою туриста, страхування майна;

розмір фінансового забезпечення туроператора (турагента) на випадок його неплатоспроможності (банкрутства), а також дані про кредитну установу, яка надала таке забезпечення.

Відповідно до закону, договір на туристичне обслуговування укладається в письмовій або електронній формі.

Зміна ціни туристичного продукту після укладення договору на туристичне обслуговування допускається лише в разі потреби врахування зміни тарифів на транспортні послуги, введення нових або підвищення діючих ставок податків і зборів та інших обов`язкових платежів, зміни курсу гривні до іноземної валюти, в якій виражена вартість туристичного продукту.

Зміна ціни туристичного продукту можлива не пізніше ніж за 20 днів до початку туристичної подорожі. При цьому, збільшення ціни туристичного продукту не може перевищувати 5% від його початкової ціни. Якщо ціна туристичного продукту вища за початкову ціну на 5%, турист має право відмовитися від виконання договору, а туроператор (турагент) зобов`язаний повернути йому раніше сплачену суму.

Кожна із сторін договору на туристичне обслуговування до початку туристичної подорожі може вимагати внесення змін до цього договору або його розірвання у зв`язку із зміною істотних умов договору і обставин, якими вони керувалися під час укладення договору, зокрема, у випадку: погіршення умов туристичної подорожі, зміни її термінів; непередбаченого підвищення тарифів на транспортні послуги; введення нових або підвищення діючих ставок податків і зборів, інших обов`язкових платежів; суттєвої зміни курсу гривні до іноземної валюти, в якій виражена ціна туристичного продукту; домовленості сторін.

Туроператор (турагент) зобов`язаний не пізніше ніж за один день з дня, коли йому стало відомо про зміну обставин, якими сторони керувалися під час укладення договору на туристичне обслуговування, і не пізніше ніж за день до початку туристичної подорожі сповістити туриста про таку зміну обставин з метою надання йому можливості відмовитися від виконання договору без відшкодування збитку туроператорові (турагенту) чи внести зміни до договору, змінивши ціну туристичного обслуговування.

Туроператор або турагент має право відмовитися від виконання договору тільки за умови повного відшкодування замовникові збитків, підтверджених в установленому порядку і заподіяних в результаті розірвання договору, крім випадку, якщо це сталося з вини туриста.

Турист має право відмовитися від виконання договору на туристичне обслуговування до початку туристичної подорожі за умови відшкодування туроператорові (турагенту) фактично здійснених ним документально підтверджених витрат, пов`язаних з відмовою.

Якщо під час виконання договору на туристичне обслуговування туроператор не може надати значну частину туристичного продукту, щодо якого відповідно до договору на туристичне обслуговування сторони досягли згоди, туроператор повинен з метою продовження туристичного обслуговування вжити альтернативних заходів без покладання додаткових витрат на туриста, а в разі потреби, відшкодувати йому різницю між запропонованими послугами і тими, які було надано. У разі неможливості здійснення таких заходів або відмови туриста від них, туроператор зобов`язаний надати йому без додаткової оплати еквівалентний транспорт для повернення до місця відправлення або до іншого місця, на яке погодився турист, а також відшкодувати вартість ненаданих туроператором туристичних послуг і виплатити компенсацію в розмірі, визначеному в договорі за домовленістю сторін.

Договір на туристичне обслуговування може передбачати компенсацію в разі завдання шкоди туристові невиконанням або неналежним виконанням туристичних послуг, включених в туристичний продукт, відповідно до міжнародних конвенцій, які регламентують надання таких послуг.