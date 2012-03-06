Ялта приміряє диво-капелюшок
12:19, 06 березня 2012Крым
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Конкурс до 8 березня
Кращий квітковий капелюшок виберуть в Ялті. Підведення підсумків конкурсу пройде 9 березня в театрі імені Чехова, повідомили організатори.
«Конкурс відбувається в Криму з 8 лютого по 8 березня - напередодні міжнародного жіночого дня. Його учасники розробляли "диво-капелюшки", використовуючи всю свою фантазію і флористичні матеріали», - йдеться в прес-релізі.
Капелюшки, які створили хлопці і чоловіки, претендуватимуть на окремі подарунки.
Після урочистої частини відбудеться парад-дефіле учасниць конкурсу на набережній курортного міста.
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