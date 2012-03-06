Ялта приміряє диво-капелюшок

Кращий квітковий капелюшок виберуть в Ялті. Підведення підсумків конкурсу пройде 9 березня в театрі імені Чехова, повідомили організатори.

«Конкурс відбувається в Криму з 8 лютого по 8 березня - напередодні міжнародного жіночого дня. Його учасники розробляли "диво-капелюшки", використовуючи всю свою фантазію і флористичні матеріали», - йдеться в прес-релізі.

Капелюшки, які створили хлопці і чоловіки, претендуватимуть на окремі подарунки.

Після урочистої частини відбудеться парад-дефіле учасниць конкурсу на набережній курортного міста.