Наркоман розбив три автівки (фото)

Чоловік, який знаходився в стані наркотичного сп`яніння, влаштував в Сімферополі ДТП за участю чотирьох автомобілів. Аварія сталася ще у неділю, 4 березня, але прес-служба кримського управління ДАІ повідомила про неї лише у вівторок.

«Водій "Мазди" допустив наїзд на "Таврію", яка, у свою чергу, вдарила "Деу", а та зачепила "Тойоту". Автомобілі стояли на перехресті в очікуванні зеленого сигналу світлофора», - говориться в прес-релізі.

В ДТП ніхто не постраждав.

Мешканець Алушти, який керував «Маздой», намагався довести співробітникам ДАІ, що він тверезий, але проведена експертиза виявила в його організмі бутірат.