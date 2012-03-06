Наркоман розбив три автівки (фото)
12:45, 06 березня 2012Крым
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Аварія у Сімферополі
Чоловік, який знаходився в стані наркотичного сп`яніння, влаштував в Сімферополі ДТП за участю чотирьох автомобілів. Аварія сталася ще у неділю, 4 березня, але прес-служба кримського управління ДАІ повідомила про неї лише у вівторок.
«Водій "Мазди" допустив наїзд на "Таврію", яка, у свою чергу, вдарила "Деу", а та зачепила "Тойоту". Автомобілі стояли на перехресті в очікуванні зеленого сигналу світлофора», - говориться в прес-релізі.
В ДТП ніхто не постраждав.
Мешканець Алушти, який керував «Маздой», намагався довести співробітникам ДАІ, що він тверезий, але проведена експертиза виявила в його організмі бутірат.
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