Завод "Коктебель" збанкрутів
14:08, 06 березня 2012Крым
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Господарський суд Криму визнав банкротом завод «Коктебель», який спеціалізується на виробництві марочних і ординарних коньяків і вин.
В офіційному повідомленні, опублікованому в середу в газеті «Голос України», йдеться, що суд прийняв постанову ще 23 лютого.
Ліквідатором компанії призначено арбітражного керуючего Василя КУХТУ.
ЗАТ «Завод марочних вин і коньяків "Коктебель"» - виробник коньяків та вин, що має повний цикл виробництва. Завод володіє 2,2 тис. га виноградників. На території ЗАТ знаходиться найбільший в Європі мадерний майданчик і енотека. Підприємство входило до групи компаній «Союз-Віктан».
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