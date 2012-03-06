Завод "Коктебель" збанкрутів

Господарський суд Криму визнав банкротом завод «Коктебель», який спеціалізується на виробництві марочних і ординарних коньяків і вин.

В офіційному повідомленні, опублікованому в середу в газеті «Голос України», йдеться, що суд прийняв постанову ще 23 лютого.

Ліквідатором компанії призначено арбітражного керуючего Василя КУХТУ.

ЗАТ «Завод марочних вин і коньяків "Коктебель"» - виробник коньяків та вин, що має повний цикл виробництва. Завод володіє 2,2 тис. га виноградників. На території ЗАТ знаходиться найбільший в Європі мадерний майданчик і енотека. Підприємство входило до групи компаній «Союз-Віктан».