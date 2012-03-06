"Крименерго" піде з молотка

Кабінет міністрів України узгодив умови продажу державного пакета акцій енергозабезпечуючої компанії «Крименерго», говориться у розпорядженні Кабміну №116-р від 5 березня, обнародуваному на урядовому порталі.

Згідно з документом, стартова ціна 45% пакета «Крименерго» затверджена на рівні 246 млн. грн.

В цілому вимоги до учасників конкурсу і конкурсні умови, затверджені цим розпорядженням, ідентичні умовам конкурсів з приватизації інших енергокомпаній.

Так, відповідно до затверджених урядовим розпорядженням умов, в конкурсі з продажу пакета акцій енергокомпанії можуть брати участь особи, які впродовж трьох останніх календарних років здійснювали діяльність з постачання електроенергії в обсягу не менш як 30% від обсягу постачань «Дніпрообленерго» за той самий період або впродовж трьох останніх років були власником 50% статутного капіталу юридичних осіб, що здійснюють подібну діяльність. До участі в конкурсі не допускаються юридичні особи, 25% у статутному капіталі яких прямо або опосередковано належать державі.

В даний час міноритарними акціонерами «Крименерго» є енергохолдинг ДТЕК, що володіє 12,49% акцій компанії, а також Garensia Enterprises Limited (Кіпр) у розмірі 10,36%, пов`язана з групою «Енергетичний стандарт» російського бізнесмена Костянтина ГРИГОРИШИНА.

ПАТ «Крименерго» займає домінуюче положення на ринку енергопостачання Автономної республіки Крим.

Статутний фонд «Крименерго» становить 43 млн. 241,88 тис. грн., номінал акції – 0,25 грн.

70% акцій «Крименерго» володіє НАК «ЕКУ».

У 2011 році компанія збільшила чистий прибуток на 41,2%, або на 9,702 млн. грн., порівняно з 2010 роком – до 33,260 млн. грн.