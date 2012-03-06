Не даруйте первоцвіти

Напередодні 8 березня міліція Криму нагадує про заборону на продаж рослин, занесених до Червоної книги України.

За повідомленням сектору зв`язків з громадськістю ГУМВС України в Криму, щорічно з 1 лютого по 31 травня співробітниками міліції спільно з іншими відомствами проводиться операція «Первоцвіт». В цей період перевіряються ринки, вокзали і місця, де торгують первоцвітами.

Правоохоронці звертають увагу громадян, що заборонені збір, продаж та перевезення пролісків, крокусів і цикламена Кузнєцова.

У міліції також нагадують, що дії правопорушників підпадають під п`ять статей Кодексу України про адміністративні правопорушення. Дані статті передбачають штраф від 17 до 1700 гривень.