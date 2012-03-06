9 українських моряків досі сидять в Африці: зарплати не має

9 громадян України - членів екіпажу судна «Чангі-701» - продовжують перебувати у С’єрра-Леоне й очікують, що судновласник виплатить їм заробітну плату, повідомив речник МЗС Олександр ДИКУСАРОВ на брифінгу в середу.

За його словами, загальний борг становить близько 100 тисяч доларів.

ДИКУСАРОВ повідомив також, що власник судна зараз перебуває в Лівані, у зв’язку з чим МЗС дало доручення Посольству України в Лівані зв’язатися з ним для врегулювання питання щодо виплати морякам заборгованості із зарплати.

«Ми сподіваємося, що це питання буде найближчим часом вирішено. Враховуючи достатньо велику суму і необхідність вирішувати ситуацію в судовому порядку, МЗС України рекомендував українцям залишитися в С’єрра-Леоне, поки ідуть переговори з роботодавцем», - повідомив ДИКУСАРОВ.

«Чангі-701» з листопада 2011 року перебуває у Фрітауні. Екіпаж складається із 22 громадянин України (більшість - з Криму) та 4 громадян Росії. Основними вимогами моряків є погашення боргів із зарплати та відправлення до України, відповідно до контрактів, терміни яких закінчилися 24 листопада 2011-го. Заборгованість із зарплати становить для восьми членів екіпажу 6 місяців, для 18 моряків - 3 місяці. Продукти харчування та питна вода на судно постачаються. Електропостачання, а, відповідно, й кондиціонування кают немає. У середині лютого власник погодився виплатити морякам половину боргів із зарплати. Наприкінці лютого з Фрітауна повернулися додому 13 громадян України та 4 громадянин Росії.