Україна та Росія готують навчання в Криму

У Севастополі 6-7 березня проходить головна конференція з планування українсько-російського військово-морського навчання «Фарватер миру-2012», темою якого є проведення гуманітарної операції, повідомив прес-центр командування українських Військово-морських сил.

Двосторонній захід проводиться на базі Академії ВМС імені Нахімова.

«Фарватер миру» планується провести в другій половині травня у форматі командно-штабного навчання.

Попередньо, до морської компоненти навчання планується залучити до 14 кораблів, суден і катерів, до авіаційної - 6 одиниць літальних апаратів, до берегової - 14 одиниць автомобільної і бронетанкової техніки. Крім того, планується сформувати об’єднаний медичний загін у складі 8 одиниць автомобільної техніки та до 30 чоловік особового складу.

Згідно з принципом ротації, керівником навчання, як планується, буде командувач ВМС України, заступником керівника навчання - заступник командувача Чорноморського флоту Росії.

Очікується, що в квітні відбудеться заключна плануюча конференція з підготовки навчання.

Спільні українсько-російські навчання серії «Фарватер миру» проводилися у 1997-му, 1999-му, 2001-му, 2003-му, 2010-му і 2011 роках.