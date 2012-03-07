Легковик вбив дівчину в Криму

Дівчина загинула під колесами легкового автомобіля в Сімферопольському районі Криму. Аварія сталася у вівторок на 109 кілометрі дороги Красноперекопськ-Сімферополь, повідомила в середу прес-служба кримського управління ДАІ.

36-річний мешканець Сімферопольського району, керуючи «Деу Ланос», скоїв наїзд на пішохода.

Особа загиблої поки не встановлена, на вигляд їй близько 20 років.