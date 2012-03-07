Землі парку на півдні Криму роздали незаконно
09:51, 07 березня 2012Крым
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Приватна особа отримала сім соток
Прокуратура Ялти просить суд визнати недійсним договор оренди земельної ділянки площею 0,07 га у Місхорському парку-пам`ятнику загальнодержавного значення. Підставою для позову стали порушення при виділенні приватній особі землі у межах парку, повідомляє прес-служба наглядового відомства Криму.
"Місцева рада не мала повноважень з розпорядження землями природно-заповідного фонду, для яких встановлено особливий режим використання", - йдеться в прес-релізі.
Вартість земельної ділянки становить понад 780 тисяч гривень.
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