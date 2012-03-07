Землі парку на півдні Криму роздали незаконно

Прокуратура Ялти просить суд визнати недійсним договор оренди земельної ділянки площею 0,07 га у Місхорському парку-пам`ятнику загальнодержавного значення. Підставою для позову стали порушення при виділенні приватній особі землі у межах парку, повідомляє прес-служба наглядового відомства Криму.

"Місцева рада не мала повноважень з розпорядження землями природно-заповідного фонду, для яких встановлено особливий режим використання", - йдеться в прес-релізі.

Вартість земельної ділянки становить понад 780 тисяч гривень.