Двоє "металістів" розграбили десяток могил у Криму

Співробітники міліції затримали двох чоловіків за підозрою в крадіжці огорож на кладовищі в Сакському районі Криму, на їх рахунку - десяток розграбованих могил, повідомила прес-служба кримського управління МВС.

«Вандали розбивали чавунні огорожі в лісосмузі біля кладовища, упаковували уламки в мішки і везли приймальнику. Свої дії пояснили необхідністю годувати сім`ї, пославшись на те, що тимчасових заробітків на життя не вистачає», - говориться в прес-релізі.

Наруга над могилою, а також розкрадання предметів, що знаходяться на місці поховання, караються штрафом до 1700 гривень, або арештом до шести місяців, або позбавленням волі до трьох років.

30-річний чоловік раніше був судимий за угін автомобіля і незаконне зберігання наркотиків. Для 40-річного батька двох малолітніх дітей - це перше серйозне порушення закону, він притягувався лише до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

Правоохоронці встановили також особу підпільного комерсанта. Прийом металу без ліцензії карається штрафом 340-1700 гривень.