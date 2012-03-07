Янукович обіцяє до кінця року видати "юліну тисячу"

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив Кабінету міністрів Миколи АЗАРОВА забезпечити виплату українцям компенсації за вкладами в Ощадбанку СРСР у розмірі тисячі гривень, яку не виплатили за часів попереднього уряду Юлії ТИМОШЕНКО.

«Держава повинна займатися поверненням боргів своїм громадянам. Попередній уряд зупинив програму повернення заощаджень вкладникам Ощадбанку, але залишилася велика кількість громадян, які не змогли одержати обіцяні компенсації в тисячу гривень. До таких громадян відноситься більш як 6 млн. Держава повинна виконувати свої зобов`язання, тому, починаючи з 1 червня і до кінця цього року, ця частина боргу повинна бути повернена», - сказав ЯНУКОВИЧ на розширеному засіданні Він доручив уряду ретельно опрацювати питання щодо компенсації виплат і забезпечити порядок їх проведення. «Щоб не було черг, стовпотворінь, які були у 2008 році», - сказав ЯНУКОВИЧ на засіданні уряду.

Він поклав відповідальність за відшкодування компенсації на прем`єр-міністра, віце-прем`єр-міністра з соціальних питань і голову Нацбанку.