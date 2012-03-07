Британці зроблять з українських морпіхів лідерів

У Криму розпочався курс Британської групи військових радників та інструкторів для сержантського складу окремого батальйону морської піхоти ВМС України, повідомив кримський медіа-центр Міністерства оборони.

«Акцент курсу зроблений на миротворчій тематиці. Програма передбачає лише один день лекцій, решту часу буде проведено “в полях”. Тематика занять охоплює різноманітні аспекти підготовки молодшого командира: вивчаються якості лідера, керівництво підлеглими, спонукання та підтримання у підлеглих бажання й наснаги до навчання» , - розповіли в оборонному відомстві країни.

Програма передбачає заняття по пересування та маскування на місцевості, постановки бойових завдань підлеглому особовому складу, а також різноманітні види патрулювання і мобільний чек-пойнт.

Лідерський курс завершиться наприкінці березня.