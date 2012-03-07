Севастополь повідомив Кабмін про 30 "незаконних" причалів ЧФ РФ

Влада Севастополя направила в Кабінет міністрів України інформацію про 30 причалів, які не увійшли до українсько-російської угоди щодо Чорноморського флоту Росії від 1997 року, проте використовуються ним, повідомив заступник голови Севастопольської державної адміністрації Володимир АРАБАДЖІ.

«30 причалів не внесені до угоди між Російською Федерацією і Україною. Вони де-юре не можуть перебувати в користуванні РФ, де-факто - вони знаходяться в користуванні РФ. Коли ми цю інформацію одержали і уточнили (було 38, потім виявилось, точно 30) ми направили в Кабінет міністрів України повну інформацію про ці причали з тим, щоб це питання було розглянуте на комісії стосовно Чорноморського флоту Російської Федерації (підкомісія міждержавної українсько-російської комісії з питань перебування ЧФ РФ і його функціонування і на території України)», - сказав віце-губернатор.