40 тисяч українок - в армії

Понад 40 тисяч жінок, серед яких майже половина - військовослужбовці, проходять службу та працюють в усіх видах і родах військ Збройних сил України, повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

Більше всього жінок - у з’єднаннях і частинах Сухопутних військ та Повітряних сил.

Серед жінок-військовослужбовців 9% - офіцери, 88% - проходять службу за контрактом. У вищих військових навчальних закладах навчаються 400 дівчат.

Близько 30% з понад 2 тисяч військовослужбовців, які щодня заступають на бойове чергування з протиповітряної оборони країни, - жінки.

8 березня у складі підрозділів Повітряних сил бойове чергування нестимуть понад 400 жінок: планшетисток, радіотелеграфісток, зчитуючих, телефоністок, диспетчерів та метеоспостережниць.

За 20 років миротворчої діяльності України у складі національних миротворчих контингентів проходили службу 30 українських військовослужбовців-жінок.

Фото Міноборони