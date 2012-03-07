Третина чоловіків у Криму безплідні

30-40% чоловіків в Криму мають проблеми з репродуктивною функцією, ситуація в інших регіонах України, особливо в промислових, ще гірша, заявив головний позаштатний спеціаліст з планування сім`ї Міністерства охорони здоров`я республіки Ігор Лівшиц журналістам у середу.

«У нашому регіоні ситуація трохи краща порівняно з іншими регіонами. У Донецькому регіоні ще гірша ситуація з чоловічим здоров`ям, тому що навколишня середа засмічена шкідливими речовинами», - сказав Лівшиц, якого цитує «Кримське інформаційне агентство».

Проблеми пов`язані, перш за все, з епідемією захворювань, що передаються статевим шляхом. Причинами безпліддя є також наркоманія, куріння, надмірне вживання алкоголю, не тільки міцного спиртного, а й слабкого, в тому числі пива.