У Криму зійшли дві лавини

Дві снігові лавини загальним об`ємом 20 кубометрів зійшли в середу з гори Ай-Петрі в Криму. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Сніг зійшов на 50-51 кілометрі дороги Ялта - Бахчисарай.

«Дорога стратегічного значення не має. У зимовий час вона закрита для проїзду транспорту», - заявили в МНС.

Сніг прибирають два трактори.

МНС уже кілька днів підряд попереджає кримчан про загрозу сходження лавини.

23 січня на 51-52 км дороги Ялта - Бахчисарай стався зсув снігу загальним обсягом 70 кубометрів. Жертв не було.