У Криму зійшли дві лавини
14:23, 07 березня 2012Крым
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Сніг прибирають трактори
Дві снігові лавини загальним об`ємом 20 кубометрів зійшли в середу з гори Ай-Петрі в Криму. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
Сніг зійшов на 50-51 кілометрі дороги Ялта - Бахчисарай.
«Дорога стратегічного значення не має. У зимовий час вона закрита для проїзду транспорту», - заявили в МНС.
Сніг прибирають два трактори.
МНС уже кілька днів підряд попереджає кримчан про загрозу сходження лавини.
23 січня на 51-52 км дороги Ялта - Бахчисарай стався зсув снігу загальним обсягом 70 кубометрів. Жертв не було.
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