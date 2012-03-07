До готелю в Криму можна замовити ... лева

Послугу «левеня в номер» створять в готелі при сафарі-парку «Тайган» в Білогірському районі Криму, повідомив директор парку Олег Зубков журналістам у середу.

Ціна квитка в сафарі-парк вже відома: для дітей - 50 гривень, для дорослих - 100. Відпочинок в «Тайгані» розрахований на цілий день, для бажаючих зупинитися на ніч відкриють готель, в кімнату якого можна замовити дитинча лева.

«Ви прокинулися, а коханий, образно кажучи, за 100 гривень таку послугу купив у парку. До вас приходить левеня, і ви з ним як з домашнім кошеням півгодини пограєте», - сказав Зубков, якого цитує «Кримське інформаційне агентство».