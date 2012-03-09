Немовля захлинулося у ванні в Криму
12:34, 09 березня 2012Крым
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Нещасний випадок стався 8 березня
У Сімферополі загинуло немовля, захлинувшись водою під час купання у ванні, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
Інформація про нещасний випадок надійшла до рятувальників від лікарів «швидкої допомоги» увечері 8 березня.
Хлопчик, 2011 року народження, помер до приїзду невідкладної допомоги.
Обставини інциденту з`ясовують співробітники міліції.
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