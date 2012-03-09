Немовля захлинулося у ванні в Криму

12:34, 09 березня 2012
Крым
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Нещасний випадок стався 8 березня

У Сімферополі загинуло немовля, захлинувшись водою під час купання у ванні, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

Інформація про нещасний випадок надійшла до рятувальників від лікарів «швидкої допомоги» увечері 8 березня.

Хлопчик, 2011 року народження, помер до приїзду невідкладної допомоги.

Обставини інциденту з`ясовують співробітники міліції.

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