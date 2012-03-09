У Сімферополі поклали квіти до пам`ятника Шевченку

У Сімферополі представники влади поклали квіти до пам`ятника Тарасу Шевченку з нагоди 198-річчя з дня народження поета, художника й мислителя, повідомила прес-служба Ради міністрів Криму.

«Тарас Шевченко – символ українського народу. Великий Кобзар у своїх творах дав орієнтир для всіх нас, як трудитися, творити й думати, бути чесним і справедливим», – сказав заступник голови кримського уряду Азіз АБДУЛЛАЄВ.

Він зазначив, що спадщина Т.Шевченка дуже важлива для формування етичних якостей і патріотичного виховання молодого покоління українців.

Квіти до пам`ятника принесли також заступник голови Верховної Ради Криму Григорій ІОФФЕ, постійний представник президента України в Криму Віктор ПЛАКІДА, представники громадськості.