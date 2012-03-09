Командування ВМС принесло квіти Шевченкові в повному складі

У Севастополі відбулася церемонія покладання квітів до пам`ятника Тарасу Шевченку.

Церемонія, що супроводжувалася державним гімном України і музичною композицією «Реві та стогне Дніпр широкий» у виконанні флотського військового оркестру, а також виконанням творчими колективами українських народних пісень, завершилася проходженням урочистим маршем підрозділу почесної варти Військово-морських сил країни.

У церемонії взяли участь заступник голови МДА Ірина ЗАЄЦЬ, командувач ВМС адмірал Віктор МАКСИМОВ разом з усіма своїми заступниками, начальниками управлінь, відділів і служб штабу командування флоту, а також представники міської ради, районних органів влади, громадськість міста.

Виконувач обов`язків начальника управління з виховної і соціально-психологічної роботи командування українських ВМС капітан 1-го рангу Олександр ВАНЧУГОВ в інтерв`ю журналістам повідомив, що в кожній військовій частині, на кожному кораблі флоту з 9 по 11 березня проходять тематичні заходи, присвячені 198-й річниці від дня народження Тараса Шевченка.