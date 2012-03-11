В Ялті "мінували" набережну

Хибне повідомлення про мінування набережної Ялти надійшло правоохоронцям увечері в суботу.

Як повідомила прес-служба кримського управління МНС, невідома розповіла про стару валізу в районі причалу, в якій, скоріш за все, знаходиться вибухівка.

Співробітники міліції й бійці МНС оточили частину набережної - в радіусі 70 метрів. Вибухотехніки знищили валізу. «Це показало: вона порожня, виклик хибний», - йдеться в прес-релізі.