В Ялті "мінували" набережну
12:38, 11 березня 2012Крым
0 0
Жінка розповіла про стару валізу
Хибне повідомлення про мінування набережної Ялти надійшло правоохоронцям увечері в суботу.
Як повідомила прес-служба кримського управління МНС, невідома розповіла про стару валізу в районі причалу, в якій, скоріш за все, знаходиться вибухівка.
Співробітники міліції й бійці МНС оточили частину набережної - в радіусі 70 метрів. Вибухотехніки знищили валізу. «Це показало: вона порожня, виклик хибний», - йдеться в прес-релізі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter