Сьогодні - День свободи слова в Інтернеті
09:50, 12 березня 2012Крым
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Вперше було проведено в 2008 році
У світі сьогодні, 12 березня, відзначається День свободи слова в Інтернеті (Online Free Expression Day).
Як повідомляє РІА «Новости», вперше цей день було проведено в 2008 році міжнародною організацією «Репортери без кордонів», яка діє під патронатом ЮНЕСКО, щоб привернути увагу громадськості до проблеми вільного доступу до мережі в усьому світу.
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