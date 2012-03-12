Сьогодні - День свободи слова в Інтернеті

У світі сьогодні, 12 березня, відзначається День свободи слова в Інтернеті (Online Free Expression Day).

Як повідомляє РІА «Новости», вперше цей день було проведено в 2008 році міжнародною організацією «Репортери без кордонів», яка діє під патронатом ЮНЕСКО, щоб привернути увагу громадськості до проблеми вільного доступу до мережі в усьому світу.