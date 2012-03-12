Мопедіст убився в Криму

Водій мопеда загинув, врізавшись в кам`яний забір в Криму. Аварія сталася 10 березня в Красноперекопську на півночі півострова, повідомила в понеділок прес-служба кримського управління ДАІ.

Мопед Honda на правому закругленні дороги з невідомих причин виїхав за межі проїжджої частини та наїхав на перешкоду.

39-річний мешканець селища Роздольне від отриманих травм помер у лікарні.