Автобус протаранив автівку в Криму: загинула пасажирка
10:24, 12 березня 2012Крым
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БАЗ і ВАЗ зіткнулися лоб в лоб
Автобус врізався в легковий автомобіль у Сімферополі, пасажирка легковика загинула, водія шпиталізовано. Аварія сталася ввечері 11 березня, повідомила в понеділок прес-служба кримського управління ДАІ.
Автобус БАЗ і машина ВАЗ-2105 зіткнулися лоб в лоб.
Внаслідок ДТП загинула 27-річна мешканка Сімферопольського району, яка їхала в «Жигулях».
28-річний водій автівки, також з Сімферопольського району, отримав закритий перелом кісток правого передпліччя, двох ребер, рване поранення правої гомілки, травматичний пневмоторакс.
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