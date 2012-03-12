Автобус протаранив автівку в Криму: загинула пасажирка

БАЗ і ВАЗ зіткнулися лоб в лоб

Автобус врізався в легковий автомобіль у Сімферополі, пасажирка легковика загинула, водія шпиталізовано. Аварія сталася ввечері 11 березня, повідомила в понеділок прес-служба кримського управління ДАІ. Автобус БАЗ і машина ВАЗ-2105 зіткнулися лоб в лоб. Внаслідок ДТП загинула 27-річна мешканка Сімферопольського району, яка їхала в «Жигулях». 28-річний водій автівки, також з Сімферопольського району, отримав закритий перелом кісток правого передпліччя, двох ребер, рване поранення правої гомілки, травматичний пневмоторакс.

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