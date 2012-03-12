Заповіднику в Ялті відрізали гектар

Справа на мільйон гривень

Сімферопольська міжрайонна природоохоронна прокуратура порушила кримінальні справи за фактами незаконного вилучення із земель Ялтинського гірсько-лісового заповідника сімох земельних ділянок площею 0,85 га вартістю 1,3 млн гривень, повідомила в понеділок прес-служба наглядового відомства Криму. «Вилучення земель сталося в результаті недбалості посадових осіб управління екоінспекції Південно-Кримського регіону, які у порушення закону узгодили надання у власність приватним особам ділянок у межах об’єкту природно-заповідного фонду», - йдеться в прес-релізі. Раніше встановлено факти незаконного вилучення із земель Ялтинського заповідника шістьох ділянок площею 0,5 га вартістю майже 970 тис. гривень.

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