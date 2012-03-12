В Ялті дефілювали в капелюшках з квітів (фото)

Конкурс провели вперше

Підсумки першого кримського конкурсу на кращий квітковий капелюшок підвели в Ялті Кращі капелюшки, створені декораторами та флористами, вибирали протягом місяця. У конкурсі взяли участь 50 капелюшків, повідомили організатори. «Майстром декору капелюшків» стала Олена Шестак, «Декоратором-любителем» - Євгенія Козіціна. «Приз глядацьких симпатій» дістався Анастасії Малахової. Окремий приз (відро шампанського) отримав Євген Крищук - єдиний чоловік, який взяв участь в конкурсі. Після підбиття підсумків конкурсу на набережній Ялти пройшов парад учасників. Організатори планують вивести захід на загальноукраїнський рівень.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter