Кримчанку задушили через борги

Співробітники міліції затримали жителя Сімферополя за підозрою у вбивстві жінки. Злочин стався через борг, який вона не повернула знайомому, повідомила в понеділок прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

Тіло 23-річної жінки знайшли на вулиці 14 лютого.

«В результаті оперативно-розшукових заходів затримано 37-річного безробітного. Він увечері 13 лютого під час сварки на грунті неповернення грошового боргу задушив жінку», - говориться в прес-релізі.