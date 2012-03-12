Кримчанку задушили через борги
11:32, 12 березня 2012Крым
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Міліція затримали безробітного
Співробітники міліції затримали жителя Сімферополя за підозрою у вбивстві жінки. Злочин стався через борг, який вона не повернула знайомому, повідомила в понеділок прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.
Тіло 23-річної жінки знайшли на вулиці 14 лютого.
«В результаті оперативно-розшукових заходів затримано 37-річного безробітного. Він увечері 13 лютого під час сварки на грунті неповернення грошового боргу задушив жінку», - говориться в прес-релізі.
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