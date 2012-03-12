Мешканець Криму зібрав півтони металобрухту

Мешканець Криму зібрав 527 кілограмів брухту чорного металу. Правоохоронці викрили незаконний пункт прийому в Білогірському районі, повідомила прес-служба кримської міліції.

Операції з металом 36-річний чоловік здійснював без документів. Проти підозрюваного порушено кримінальну справу.

Минулого року «металіст» вже попадався за подібні операції. На нього було накладено адміністративне стягнення в 340 гривень, а в дохід держави конфіскували 150 кілограмів металобрухту.

Наразі кримчанину загрожує від 8,5 до 25,5 тисяч гривень штрафу або від 100 до 200 годин громадських робіт.