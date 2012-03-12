Мешканець Криму зібрав півтони металобрухту
12:00, 12 березня 2012Крым
0 0
"Металісту" загрожує покарання
Мешканець Криму зібрав 527 кілограмів брухту чорного металу. Правоохоронці викрили незаконний пункт прийому в Білогірському районі, повідомила прес-служба кримської міліції.
Операції з металом 36-річний чоловік здійснював без документів. Проти підозрюваного порушено кримінальну справу.
Минулого року «металіст» вже попадався за подібні операції. На нього було накладено адміністративне стягнення в 340 гривень, а в дохід держави конфіскували 150 кілограмів металобрухту.
Наразі кримчанину загрожує від 8,5 до 25,5 тисяч гривень штрафу або від 100 до 200 годин громадських робіт.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter