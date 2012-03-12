Банани і капуста - лідери подорожчання в Криму

У Криму в лютому 2012 року порівняно з січнем найбільше серед продовольчих товарів подорожчали банани і капуста білокачанна (на 17,9 і 13,6% відповідно), подешевшали - рис та цукор (на 4,8 і 3,3% відповідно) , повідомило понеділок республіканське управлінні статистики.

Зростання цін спостерігалося також на жири тваринні - 3,3%, цитрусові - 1,8%, тютюнові вироби - 1,7%, сухофрукти - 1,4%, спеції - 1,2%, м`ясо яловичини - 1,1%, помідори, огірки, свіжу, охолоджену і заморожену рибу - 1%, картоплю і безалкогольні напої - на 0,8%.

Зниження цін відзначене на яйця - 1,8%, моркву, буряк, цибулю ріпчасту та гриби - 1,5%, борошно і крупи - 1%, оливкову олію - на 0,6%.

В цілому, ціни на продукти харчування зросли на 0,1%.