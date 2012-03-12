З супермаркету в Сімферополі вкрали візки
16:20, 12 березня 2012Крым
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Хотів похмелитися
У Сімферополі затримали чоловіка, який намагався вкрасти з супермаркету візки для продуктів, повідомляє прес-служба кримської міліції. Інцидент стався на вулиці Маяковського.
Зловмисника на крадіжки двох візків затримали охоронці магазину, ним виявився раніше судимий 34-річний сімферополець.
«На питання про те, для чого він викрав це майно, чоловік відповів, що хотів здати візки на металобрухт, а на отримані гроші - похмелитися», - повідомили в міліції.
Відносно затриманого порушено кримінальну справу за ст. 185 КК України - крадіжка. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.
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