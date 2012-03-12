Керч і Сімферополь найкраще розвивають транспортний потенціал

Керч і Сімферополь стали кращими у сфері «Розвитку транспортного потенціалу» за підсумками 2011 року. Про це свідчать підсумки оцінки результатів діяльності міськвиконкомів і райдержадміністрацій республіки, яка була проведена за 6 показниками, повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі Криму.

Зокрема, у розвиток транспортного комплексу Керчі та Сімферополя в 2011 році були залучені значні обсяги інвестицій (498,7 грн. і 567,4 грн. На 1 тис. жителів відповідно). Це забезпечило максимально високі показники з вантажообігу та пасажирообігу.

Серед районів лідерами стали Білогірський і Чорноморський райони.