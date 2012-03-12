Під Севастополем заблукали туристи
16:31, 12 березня 2012Крым
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7 людей зійшли з тропи
Семеро кримчан заблукали в районі Чорноріченського водосховища, групу туристів знайшли через дві години, повідомила прес-служба севастопольського управління МНС.
Двоє чоловіків та п`ять жінок вирушили на прогулянку вранці в неділю, вони хотіли піднятися на гору Календи-Баїр й по стежці спуститися в село Роднікове. Стежки були завалені снігом - туристи збилися зі шляхуй заблукали.
Співробітники МНС знайшли людей, побачивши багаття, яке вони розпалили. Рятувальники спустилися разом з ними до населеного пункту. Стан кримчан - задовільний, від медичної допомоги вони відмовилися.
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