В Алушті відновлюють набережну

Відновлення центральної набережної Алушти, розбитої штормом в лютому, почалося в понеділок, повідомила прес-служба Ради міністрів Криму.

Крім того, згідно з графіком йде реконструкція Професорського куточка в Алушті.

Акти заподіяного збитку знаходяться на розгляді в міністерствах житлово-комунального господарства і надзвичайних ситуацій України.

Питання відновлення набережних південного берега обговорювалися на апаратній нараді під керівництвом голови кримського уряду Анатолія МОГИЛЬОВА.

Кабінет міністрів України наприкінці лютого виділив 43,7 млн гривень на реконструкцію розбитих лютневим штормом 6-8 балів набережних Ялти, Алушти і Гурзуфа. МОГИЛЬОВ наполягає на проведенні ремонту об`єктів до початку курортного сезону.