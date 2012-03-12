"Крименерго" виставлять на продаж в середу

Фонд державного майна України (ФДМУ) планує в середу, 14 березня, виставити на продаж 45% держпакету акцій ”Крименерго”, повідомив УНІАН голова ФДМУ Олександр РЯБЧЕНКО.

Кабінет міністрів України своїм розпорядженням 5 березня затвердив умови продажу акцій енергозабезпечуючої компанії. Згідно з документом, стартова ціна 45% становить 246 млн. грн.

"Крименерго" займає домінуюче положення на ринку енергопостачання Криму. Статутний фонд компанії - 43 млн. 241 тис. грн., номінал акції - 0,25 грн.

У 2011 році компанія збільшила чистий прибуток на 41,2%, або на 9,702 млн. грн. в порівнянні з 2010 роком - до 33,26 млн. грн.