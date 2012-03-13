Директора військового санаторію затримали в Криму

Співробітники прокуратури затримали генерального директора держпідприємства Міністерства оборони України «Центральний військовий санаторій "Ялтинський"» за підозрою у незаконному відчуженні майна на 15,6 млн. грн., повідомила прес-служба військової прокуратури Військово-морських сил України.

Його було затримано 12 березня після порушення кримінальної справи за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків).

За інформацією військової прокуратури, керівник санаторію у 2004 році «одноосібно, без участі трудового колективу підприємства і за відсутності будь-якої необхідності», порушив цілісність майнового комплексу шляхом незаконного відчуження будівель і споруд структурних підрозділів, а також інженерних комунікацій. Об`єкти були передані приватним фірмам.

Підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання при міліції Севастополя.