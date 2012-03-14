45% "Крименерго" виставили на продаж за 246 мільйонів гривень

Конкурс відбудеться в травні

Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив конкурс із продажу 45% акцій енергопостачальної компанії "Крименерго" (Сімферополь), повідомляє офіційне видання ФДМУ "Відомості приватизації". Стартова ціна пакета акцій - 246 млн. грн. Він складається з 77 835 449 акцій. Конкурс відбудеться 4 травня. Національна акціонерна компанія "Енергетична компанія України" володіє 25% акцій "Крименерго", 10,36% акцій належить компанії Garensia Enterprises Limited (Кіпр), яка пов`язана з групою "Енергетичний стандарт" російського бізнесмена Костянтина ГРИГОРИШИНА. ПАТ "Крименерго" займає домінуюче становище на ринку енергопоставок Автономної республіки Крим.

Статутний фонд становить 43,2 млн. грн. У 2011 році компанія збільшила чистий прибуток на 41,2%, або на 9,702 млн. грн., порівняно з 2010 роком - до 33,260 млн. грн.

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