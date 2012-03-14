ЄБРР виділить Ялті 10 млн євро

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) ухвалив рішення виділити на модернізацію водопровідно-каналізаційних систем Великої Ялти кредит у розмірі 10 мільйонів євро, повідомив УНІАН прес-секретар банку в Україні Антон УСОВ.

За його словами, отримувачем коштів стане підприємство водопровідно-каналізаційного господарства Південного берега Криму, що належить Автономній Республіці Крим. Виділення кредиту очікується до кінця весни.

УСОВ сказав, що виділення коштів місту-курорту стане першим великим проектом ЄБРР у Криму.

Ялта за рахунок коштів, що залучаються, планує забезпечити стабільну подачу води й підвищити якість очищення стічних вод. Одним із важливих завдань проекту є недопущення скидання неочищених стоків у Чорне море.

ЄБРР залишається найбільшим фінансовим інвестором в Україну. Станом на 31 грудня 2011 року банк виділив понад 7,5 млрд. євро (9,6 млрд. дол.) у рамках 294 проектів.