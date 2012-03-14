Криму потрібно більше доступних пляжів - Могильов

В Криму необхідно збільшити кількість комунальних пляжів, а також забезпечити максимальну доступність пляжів загального користування, заявив голова Ради міністрів автономії Анатолій МОГИЛЬОВ, повідомила прес-служба кримського уряду.

«Необхідно робити пляжі максимально відкритими, розширювати мережу комунальних пляжів, тому що це не лише забезпечує прибуткову частину бюджету, але і сприяє формуванню позитивного іміджу Криму», - сказав кримський прем'єр на нараді по питаннях підготовки пляжних територій до курортного сезону.

Зараз в Криму налічується 558 пляжів, з них 339 - пляжі санаторно-курортних, оздоровчих установ, дитячих установ оздоровлення і відпочинку, 219 - пляжі загального користування.

Основна проблема при підготовці до курортного сезону - недостатня оснащеність інфраструктури пляжів або її відсутність. Так, це характерно для Ленінського і Раздольненського районів, а також Керчі. «Необхідно шукати резерви для забезпечення належної інфраструктури на пляжах і створення максимально комфортних умов для відпочивальників», - сказав МОГИЛЬОВ.

Крім того, на деяких пляжах не забезпечується своєчасне санітарне очищення території. Органам місцевої влади поставлено завдання розривати договори з орендарями, які неефективно використовують пляжні зони. Питання щодо «проблемних» пляжів, які знаходяться у веденні центральних міністерств і відомств, вирішуватимуться на рівні Кабінету міністрів України.

Владі регіонів доручили також забезпечити контроль над своєчасним проведенням обстеження дна акваторії пляжних зон і отриманням паспортів готовності.